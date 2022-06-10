Расписание электропоездов Красноярской железной дороги изменится в связи с празднованием Дня России

10:22

В праздничные дни, приуроченные ко Дню России, пригородные поезда Красноярской железной дороги будут ходить по особому расписанию: 10 и 11 июня – согласно своим календарным дням, в воскресенье, 12 июня, – по расписанию субботы, в понедельник, 13 июня, – по расписанию воскресенья.

10 июня вечерние поезда Красноярск – Иланская – Решоты и Красноярск – Боготол будут следовать в направлении «из Красноярска», а 13 июня – в направлении «в Красноярск».

11 и 13 июня выйдет в рейсы ускоренный электропоезд Красноярск – Мана – Красноярск (отправление со станции Красноярск – в 09:58, прибытие на станцию Мана – в 15:12, отправление со станции Мана – в 15:28, прибытие на станцию Красноярск – в 20:40).

12 июня дополнительно назначается пригородный поезд Иланская – Уяр – Иланская (отправление со станции Иланская в 09:36, прибытие на станцию Уяр в 13:00, отправление со станции Иланская в 16:05).

Время указано местное.

В Хакасии, а также на маршрутах Красноярского края Красноярск – Ачинск – Суриково – Лесосибирск, Решоты – Чунояр пригородные поезда в эти дни будут курсировать по своему обычному графику.

Компания «Краспригород» просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.