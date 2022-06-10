Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание пригородных поездов на Калининградской железной дороге изменится с 11 по 13 июня

2022-06-10 10:15
В предстоящие выходные и праздничные дни на Калининградской железной дороге частично корректируется расписание пригородных поездов.

На приморских направлениях в понедельник, 13 июня, поезда будут курсировать чаще – по расписанию выходного и праздничного дня.

Поезда сообщением Калининград – Железнодорожный и Калининград – Черняховск, курсирующие по выходным и праздничным дням, назначены и на ближайший понедельник. С Южного вокзала рельсобус в Железнодорожный отправится в 09:20, а из Железнодорожного – в 15:30, в Черняховск из Калининграда – в 08:40, обратно из Черняховска – в 12:58.

Также скорректировано расписание пригородных поездов на Советском направлении. В частности, так называемый студенческий поезд из Советска в Калининград будет отправляться не 12 июня, а на следующий день – в понедельник. Время отправления не меняется – 17:58.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, АО «Калининградская пригородная пассажирская компания», стендах вокзалов и станций и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД. 

