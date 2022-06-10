Расписание пригородных поездов МЦД-2 изменится 12 июня в связи с переносом пути к временной платформе на станции Рижская

С 02:00 12 июня до 05:00 13 июня движение поездов на участке Москва-Каланчевская – Рижская будет осуществляться в реверсивном режиме в связи с переносом пути к временной деревянной платформе на станции Рижская. «Технологические окна» назначены преимущественно в выходные дни, чтобы сохранить объемы движения в будни.

Обращаем внимание, что на время работ изменится расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.