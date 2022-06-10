Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Холдинг «ЖД» разработал новый туристический маршрут в Карелии для велосипедистов

2022-06-10 09:02
Холдинг «ЖД» разработал новый туристический маршрут в Карелии для велосипедистов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для повышения качества услуг и развития внутреннего туризма холдинг «ЖД» разработал новый маршрут для перевозок туристов-спортсменов, желающих совершить пешее или велосипедное восхождение на гору Воттоваара в Карелии.

С 18 июня начнет курсировать рельсовый автобус «Воттоваара экспресс» № 929/930 Сортавала – Гимольская – Суккозеро со специально оборудованными местами для велосипедов (13 мест).

Поезд будет курсировать в выходные дни лета. Из Сортавалы «Воттоваара экспресс» будет отправляться в 05:30 и прибывать на остановочный пункт Гимольская в 09:21, на станцию Суккозеро – в 09:53. Со станции Суккозеро поезд будет отправляться в 15:41, с Гимольской – в 16:15 и прибывать в Сортавалу в 20:12.

Расписание поезда составлено таким образом, чтобы туристы смогли совершить восхождение на гору Воттоваара, а после вернуться в Сортавалу и пересесть на «Ласточку» № 828 Сортавала – Санкт-Петербург или на поезд № 160, следующий из Петрозаводска до Москвы.

Приобрести билеты на поезд № 929/930 Сортавала – Гимольская – Суккозеро можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Стоимость билета – 1500 рублей, провоз велосипеда бесплатный. При оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» обратный билет обойдется на 20% дешевле.

