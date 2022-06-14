Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского направления Московской магистрали изменится в связи с ремонтно-путевыми работами 14-16 июня

2022-06-14 10:32
Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского направления МЖД изменится в связи с работами на узловой железнодорожной станции Савеловского направления и Большого кольца МЖД Икша.

Модернизация инфраструктуры станции и однопутного участка Поварово – Белый Раст – Икша протяженностью 14,4 км проводится в рамках ремонтно-путевой кампании. В течение двух предыдущих месяцев железнодорожники уже отремонтировали на данном участке 8 км пути с глубокой очисткой щебеночного балласта и укладкой новой рельсошпальной решетки. До конца июня по выходным дням ремонтные работы продолжатся. Технологическое «окно» для проведения работ на станции Икша назначено с 19:00 14 июня до 16:00 16 июня.

На период ремонта несколько поездов, в том числе диаметральных рейсов, будут курсировать по укороченному маршруту, некоторые поезда проследуют без посадки и высадки на станции Яхрома.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД. 

