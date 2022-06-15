Впервые туристический поезд холдинга «ЖД» отправится в Республику Беларусь

13:07

Впервые холдинг «ЖД» разработал и назначил туристический поезд выходного дня в Республику Беларусь. На выбор пассажирам предлагается 2 круговых маршрута: Москва – Гродно – Минск – Москва и Москва – Брест – Минск – Москва.

Туристический поезд № 921/922 «Белорусский вояж» этим летом сделает 2 рейса – 5 и 12 августа. Поезд будет отправляться с Белорусского вокзала Москвы в пятницу вечером и прибывать обратно в понедельник утром.

Поездка пройдет в формате «отель на колесах», когда день можно посвятить знакомству с достопримечательностями, а ночь провести в поезде. Туристам представится возможность осмотреть уникальные архитектурные сооружения, включенные в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО (например, замковый комплекс «Мир» и национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»), посетить мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и Беловежскую пущу в Бресте или Старый замок и Лютеранскую церковь Святого Иоанна в Гродно.

В составе поезда – удобные купейные вагоны и вагоны СВ, оборудованные системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, душевыми кабинами, розетками для зарядки гаджетов и т. д. В пути также будет работать вагон-ресторан: можно будет поесть там или заказать доставку еды в купе.

На поезд «Белорусский вояж» можно приобрести готовый туристический пакет, в который входит железнодорожный проезд, экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание. Подробная информация о туре – на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД».