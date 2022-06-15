Фирменный поезд № 9/10 «Жигули» будет курсировать с обновленной купейной группой вагонов с 23 июня

23 июня фирменный поезд № 9/10 «Жигули» Самара – Москва отправится в рейс с обновленной купейной группой вагонов.

Одноэтажные купейные вагоны нового модельного ряда выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметичным переходом. Каждый вагон оборудован душевой кабиной, системами кондиционирования воздуха и биотуалетами. Одна из комнат оборудована пеленальным столиком для пассажиров с детьми. Благодаря новым планировочным решениям в вагонах организованы дополнительные зоны общего пользования, установлены специальные аппараты для фильтрации и нагрева воды – пурифайеры.

Пространство купе максимально эргономично и приспособлено под нужды пассажира в пути: предусмотрен столик-трансформер, солнцезащитные и светонепроницаемые шторы, персональные сейфы, розетки, USB-порты и светильники.

Для удобства маломобильных пассажиров в штабном вагоне предусмотрено специализированное купе. Конструкция этого вагона позволяет пассажиру удобно передвигаться на кресле-коляске. Такие вагоны оборудованы вспомогательными посадочными устройствами для посадки и высадки пассажиров, в них увеличена ширина дверей, тамбурной зоны и коридора.

Также в составе поезда курсируют вагоны СВ и вагоны класса «Люкс».

Фирменный поезд № 9/10 «Жигули» Самара – Москва отправляется из Самары ежедневно в 19:55 с прибытием в Москву на следующие сутки в 08:00. Обратно в Самару фирменный поезд отправляется в 20:08 с прибытием в Самару на следующий день. Время местное.

Оформить билеты на фирменный поезд № 9/10 «Жигули» Самара – Москва можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.