Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Фирменный поезд № 9/10 «Жигули» будет курсировать с обновленной купейной группой вагонов с 23 июня

2022-06-15 11:29
Фирменный поезд № 9/10 «Жигули» будет курсировать с обновленной купейной группой вагонов с 23 июня
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

23 июня фирменный поезд № 9/10 «Жигули» Самара – Москва отправится в рейс с обновленной купейной группой вагонов.

Одноэтажные купейные вагоны нового модельного ряда выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметичным переходом. Каждый вагон оборудован душевой кабиной, системами кондиционирования воздуха и биотуалетами. Одна из комнат оборудована пеленальным столиком для пассажиров с детьми. Благодаря новым планировочным решениям в вагонах организованы дополнительные зоны общего пользования, установлены специальные аппараты для фильтрации и нагрева воды – пурифайеры.

Пространство купе максимально эргономично и приспособлено под нужды пассажира в пути: предусмотрен столик-трансформер, солнцезащитные и светонепроницаемые шторы, персональные сейфы, розетки, USB-порты и светильники.

Для удобства маломобильных пассажиров в штабном вагоне предусмотрено специализированное купе. Конструкция этого вагона позволяет пассажиру удобно передвигаться на кресле-коляске. Такие вагоны оборудованы вспомогательными посадочными устройствами для посадки и высадки пассажиров, в них увеличена ширина дверей, тамбурной зоны и коридора.

Также в составе поезда курсируют вагоны СВ и вагоны класса «Люкс».

Фирменный поезд № 9/10 «Жигули» Самара – Москва отправляется из Самары ежедневно в 19:55 с прибытием в Москву на следующие сутки в 08:00. Обратно в Самару фирменный поезд отправляется в 20:08 с прибытием в Самару на следующий день. Время местное.

Оформить билеты на фирменный поезд № 9/10 «Жигули» Самара – Москва можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru