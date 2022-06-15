В Балашихе открылся новый остановочный пункт Ольгино будущего МЦД-4

10:31

Новый остановочный пункт Ольгино будущего МЦД-4 открылся для пассажиров на перегоне Кучино – Железнодорожная Горьковского направления МЖД. Пассажирская инфраструктура обустроена по временной схеме. Запуск Ольгино позволит снизить пассажиропоток со станции Железнодорожная, где летом начнется масштабная реконструкция, в результате чего будут внесены корректировки в график движения пригородных поездов.

«В Ольгино построена временная деревянная платформа островного типа длиной 180 метров между 1 и 2 главными путями. Для ее размещения 1 путь был перенесен на новые ординаты. Для прохода на платформу возведен мост из металлоконструкций с двумя спусками, установлены кассовые павильоны. Кроме того, ведется строительство постоянной платформы: в настоящее время сооружено 90 м», – рассказал начальник МЖД Валерий Танаев.

«На территории Подмосковья продолжается реализация проекта МЦД. Сегодня открыли временную инфраструктуру станции Ольгино будущего четвертого диаметра, которая улучшит транспортную доступность для более 60 тыс. жителей районов Ольгино, Павлино и Саввино. С 1 июля для удобства жителей до станции Ольгино продлят 3 действующих автобусных маршрута, а с 15 июля до нее запустят еще 2 новых – от ЖК «Столичный» и ЖК «Центр-2». Теперь отправление и пребывание пассажиров станет намного удобнее и быстрее», – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Добраться до новой станции можно также и на общественном транспорте. Для удобства пассажиров в непосредственной близости от платформы на Носовихинском шоссе организована автобусная остановка.

С 1 июля на маршрутах № 1 «ст. Железнодорожная – Саввино», № 4 «ст. Железнодорожная – Темниково», № 12 «ст. Железнодорожная – м/р Ольгино» изменится схема движения: автобусы будут доезжать до о. п. Ольгино, их количество будет увеличено. Кроме того, с 15 июля добавят 2 новых муниципальных маршрута – № 30к «ЖК «Столичный» – платф. Ольгино» и № 34к «ЖК «Центр-2» – платф. Ольгино», где будет курсировать по 4 автобуса малого класса.

Основная пассажирская инфраструктура на станции Ольгино, которую начнут возводить параллельно с реконструкцией Железнодорожной, будет состоять из островной платформы с навесами от осадков на всю длину и моста-конкорса общей площадью свыше 2 тыс. кв. м. Конкорс обеспечит выход на платформу, а также будет выполнять транзитную функцию, соединив улицу Молодой Ленинец и Носовихинское шоссе. Для удобства маломобильных групп населения его оборудуют 3 лифтами и 8 эскалаторами, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.