Пассажиры Забайкальской железной дороги могут приобрести билеты на верхние места плацкартных вагонов поездов дальнего следования со скидкой

На поезда АО «Федеральная пассажирская компания», отправляющиеся в период с 15 июня по 30 сентября, пассажиры ЗабЖД могут приобрести билеты со скидкой 20%.
Скидка действует на проезд в плацкартных вагонах на верхних местах 34, 36 и верхних боковых местах с нумерацией мест 38-54.
Воспользоваться данной акцией можно при условии оформления билетов не позднее чем за 3 дня до даты отправления поезда.
В акции участвует ряд поездов, курсирующих по территории России. Список поездов, а также условия проведения акции размещены на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Тарифы и акции», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.