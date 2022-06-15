Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажиры Забайкальской железной дороги могут приобрести билеты на верхние места плацкартных вагонов поездов дальнего следования со скидкой

2022-06-15 09:47
Пассажиры Забайкальской железной дороги могут приобрести билеты на верхние места плацкартных вагонов поездов дальнего следования со скидкой
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На поезда АО «Федеральная пассажирская компания», отправляющиеся в период с 15 июня по 30 сентября, пассажиры ЗабЖД могут приобрести билеты со скидкой 20%.

Скидка действует на проезд в плацкартных вагонах на верхних местах 34, 36 и верхних боковых местах с нумерацией мест 38-54.

Воспользоваться данной акцией можно при условии оформления билетов не позднее чем за 3 дня до даты отправления поезда.

В акции участвует ряд поездов, курсирующих по территории России. Список поездов, а также условия проведения акции размещены на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Тарифы и акции», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru