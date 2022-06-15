Пассажиры Забайкальской железной дороги могут приобрести билеты на верхние места плацкартных вагонов поездов дальнего следования со скидкой

Пассажиры Забайкальской железной дороги могут приобрести билеты на верхние места плацкартных вагонов поездов дальнего следования со скидкой

09:47

На поезда АО «Федеральная пассажирская компания», отправляющиеся в период с 15 июня по 30 сентября, пассажиры ЗабЖД могут приобрести билеты со скидкой 20%.

Скидка действует на проезд в плацкартных вагонах на верхних местах 34, 36 и верхних боковых местах с нумерацией мест 38-54.

Воспользоваться данной акцией можно при условии оформления билетов не позднее чем за 3 дня до даты отправления поезда.

В акции участвует ряд поездов, курсирующих по территории России. Список поездов, а также условия проведения акции размещены на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Тарифы и акции», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.