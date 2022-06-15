Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Красноярской железной дороге пассажирам, отправляющимся в день рождения в поездку на поезде дальнего следования, предоставляется скидка 10%

2022-06-15 09:26
На Красноярской железной дороге пассажирам, отправляющимся в день рождения в поездку на поезде дальнего следования, предоставляется скидка 10%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Пассажиры, отправляющиеся в поездку в день рождения, могут сэкономить 10% от стоимости билетов в поезда дальнего следования для себя и трех попутчиков. Стать участником специальной акции «В день рождения лучше поездом!» можно за неделю до даты и в течение недели – после.

Предложение распространяется на все виды вагонов («Люкс», СВ, купе, плацкарт и вагоны с местами для сидения) поездов дальнего следования внутригосударственного следования, отправляющихся с 15 июня.

Скидка не применяется одновременно с рядом других специальных тарифов/скидок. Предложение не действует при покупке билетов организованным группам пассажиров, организованным группам детей, по детскому тарифу, при оформлении льготных проездных документов.

Обо всех действующих акциях можно узнать на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Тарифы и акции», а также в телеграм-канале «ФПК. Лучше поездом».

Уточнить информацию о расписании поездов, стоимости билетов, акциях и скидках можно на официальном сайте ОАО «ЖД», по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru