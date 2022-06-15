На Красноярской железной дороге пассажирам, отправляющимся в день рождения в поездку на поезде дальнего следования, предоставляется скидка 10%

Пассажиры, отправляющиеся в поездку в день рождения, могут сэкономить 10% от стоимости билетов в поезда дальнего следования для себя и трех попутчиков. Стать участником специальной акции «В день рождения лучше поездом!» можно за неделю до даты и в течение недели – после.

Предложение распространяется на все виды вагонов («Люкс», СВ, купе, плацкарт и вагоны с местами для сидения) поездов дальнего следования внутригосударственного следования, отправляющихся с 15 июня.

Скидка не применяется одновременно с рядом других специальных тарифов/скидок. Предложение не действует при покупке билетов организованным группам пассажиров, организованным группам детей, по детскому тарифу, при оформлении льготных проездных документов.

Обо всех действующих акциях можно узнать на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Тарифы и акции», а также в телеграм-канале «ФПК. Лучше поездом».

Уточнить информацию о расписании поездов, стоимости билетов, акциях и скидках можно на официальном сайте ОАО «ЖД», по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.