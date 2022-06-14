Многодетные семьи смогут путешествовать в поездах дальнего следования со скидкой 15%

17:32

Многодетные семьи, являющиеся участниками программы лояльности «ЖД Бонус», в этом году могут снова совершать семейные поездки в купейных вагонах поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») со скидкой в рамках акции «Большая семья».

Оформить билеты по акции со скидкой 15% можно на поезда внутригосударственного сообщения, отправляющиеся с 15 июня 2022 года. Воспользоваться данным предложением можно будет не только летом (как это было в предыдущие годы), но и в течение всего года.

Специальное предложение актуально для семей с тремя и более детьми, младший из которых не достиг 18-летнего возраста. Предложением также можно воспользоваться и для индивидуальных поездок каждого из членов многодетной семьи.

Чтобы получать скидки на поездки, нужно быть зарегистрированным в программе лояльности «ЖД Бонус». Кроме того, одному из членов многодетной семьи необходимо прийти в любую кассу АО «ФПК» и получить статус «Большая семья» в программе лояльности «ЖД Бонус». Для этого необходимо предъявить кассиру документы, удостоверяющие личности всех членов семьи, свидетельства о рождении детей или документы об их усыновлении, а также свидетельства о браке при необходимости регистрации супруга.

Подробности о списке необходимых документов и условиях акции можно узнать на сайте rzd-bonus.ru. Актуальная информация обо всех акциях доступна на сайте ОАО «ЖД».

Напомним: дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место), а дети в возрасте от 5 до 10 лет – по детскому тарифу, который составляет 35% от стоимости билета для взрослого пассажира.