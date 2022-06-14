Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Многодетные семьи смогут путешествовать в поездах дальнего следования со скидкой 15%

2022-06-14 17:32
Многодетные семьи смогут путешествовать в поездах дальнего следования со скидкой 15%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Многодетные семьи, являющиеся участниками программы лояльности «ЖД Бонус», в этом году могут снова совершать семейные поездки в купейных вагонах поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») со скидкой в рамках акции «Большая семья».

Оформить билеты по акции со скидкой 15% можно на поезда внутригосударственного сообщения, отправляющиеся с 15 июня 2022 года. Воспользоваться данным предложением можно будет не только летом (как это было в предыдущие годы), но и в течение всего года.

Специальное предложение актуально для семей с тремя и более детьми, младший из которых не достиг 18-летнего возраста. Предложением также можно воспользоваться и для индивидуальных поездок каждого из членов многодетной семьи.

Чтобы получать скидки на поездки, нужно быть зарегистрированным в программе лояльности «ЖД Бонус». Кроме того, одному из членов многодетной семьи необходимо прийти в любую кассу АО «ФПК» и получить статус «Большая семья» в программе лояльности «ЖД Бонус». Для этого необходимо предъявить кассиру документы, удостоверяющие личности всех членов семьи, свидетельства о рождении детей или документы об их усыновлении, а также свидетельства о браке при необходимости регистрации супруга.

Подробности о списке необходимых документов и условиях акции можно узнать на сайте rzd-bonus.ru. Актуальная информация обо всех акциях доступна на сайте ОАО «ЖД».

Напомним: дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место), а дети в возрасте от 5 до 10 лет – по детскому тарифу, который составляет 35% от стоимости билета для взрослого пассажира.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru