Туристический поезд на паровозной тяге будет ходить в Таганрог по субботам до конца сентября

2022-06-16 15:47
Каждую субботу жители и гости донской столицы смогут отправиться в паровозный тур в Таганрог. Планируется, что состав будет ходить с вокзала Ростов-Пригородный до конца сентября.

Туристический поезд станет отправляться из донской столицы в 09:32. В пути предусмотрены стоянки на остановочном пункте Мержаново и станции Морская. В 11:32 состав будет прибывать на станцию Таганрог-Пассажирский.

В рамках тура пассажирам на выбор предлагается 2 экскурсионные программы «Виват Петру» и «В Таганрог на ретропоезде».

Участников первой экскурсии ожидает знакомство с экспозицией музея градостроительства и быта, познавательная пешая прогулка с гидом по улицам старого города, а также небольшое танцевальное рандеву в «Петровской Ассамблее» с Петром I и его придворными.

Во время второй экскурсии туристов пригласят на прогулку по историческому центру Таганрога. Ее тема – «Провинциальный город с имперскими амбициями». Затем запланирована часовая прогулка на яхте по Таганрогскому заливу.

Пассажиры паровозного тура, которые не захотят присоединиться к организованным группам, смогут отправиться в самостоятельную прогулку по городу. На это отведено 3 часа. В 15:00 туристический поезд отправится со станции Таганрог-Пассажирский и прибудет в донскую столицу в 17:22.

Приобрести билеты на поезд можно в пригородных кассах (поезд 6094/6095) по документу, удостоверяющему личность. Количество мест ограниченно.

Ознакомиться подробнее с экскурсионными программами и оставить заявку на участие в них можно на сайте АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД. 

