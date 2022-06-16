Пригородные поезда Красноярской железной дороги будут курсировать по измененному расписанию в связи с ремонтными работами

С 20 июня и до конца июля в связи с проведением ремонтных работ на участках Красноярск-Восточный – Базаиха, Критово – Зерцалы и Иланка – Иланская Красноярской железной дороги вносятся изменения в расписание ряда пригородных поездов восточного и западного направлений.

В частности, некоторые поезда будут отправляться раньше или позже обычного времени. Среди них такие популярные маршруты, как Красноярск – Зыково, Зыково – Красноярск, Боготол – Чернореченская, Чернореченская – Красноярск, Ачинск – Красноярск, Иланская – Уяр – Иланская.

Разница с прежним расписанием составляет от 5 минут до 1 часа.

Некоторые рейсы, среди которых Уяр – Красноярск, переносятся с утреннего времени на дневное.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.