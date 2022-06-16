Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Холдинг «ЖД» продолжает расширять пригородную маршрутную сеть благодаря «Орланам»

2022-06-16 10:40
Для повышения качества обслуживания пассажиров и для популяризации внутрироссийского туризма 16 июня состоялся запуск рельсовых автобусов «Орлан» по новому пригородному маршруту в Республике Карелия Лендеры – Суккозеро – Костомукша.

Новый «Орлан» будет курсировать круглогодично по понедельникам и средам, отправляясь со станции Лендеры в 05:00 и прибывая в Костомукшу в 11:31. В обратном направлении поезд отправляется в 18:00 и прибывает на станцию Лендеры в 00:10. В пути он делает остановки на станциях Мотко, Суун, Брусничная, Суккозеро, Брусничная, Пенинга, Сонозеро, Муезерка, Ледмозеро, Ледмозеро-2, Разъезд 24 км, Кимосозеро, Костомукша-Тов.

Приобрести билеты можно с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или у контролера-кассира в поезде.

Напомним: рельсовый автобус РА-3 «Орлан» – современный дизель-поезд малой составности отечественного производства, используемый на неэлектрифицированных участках железных дорог. Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и санитарные модули. Поезд также отличается современным дизайном, продуманной эргономикой и повышенным уровнем комфорта для пассажиров. В движение состав приводит мощная, экономичная и достаточно тихая силовая дизельная установка. Пневморессоры в подвеске поезда обеспечивают высокую плавность хода.

Рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» позволили улучшить транспортную доступность российских регионов. В настоящее время в проработке находится запуск «Орлана» еще по одному пригородному маршруту в Республике Карелия: Беломорск – Кочкома – Костомукша.

