Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый пешеходный мост открылся в Москве возле станции Нижегородская

2022-06-16 09:43
Новый пешеходный мост открылся в Москве возле станции Нижегородская
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Возле станции Нижегородская Горьковского направления МЖД открылся новый крытый пешеходный мост, строительство которого велось в рамках проекта МЦД-4. Он заменил одноуровневый пешеходный переход и связал Смирновскую и Нижегородскую улицы. Фасады моста выполнены из особо прочного стекла. Жители прилегающих районов теперь могут комфортно и безопасно переходить через железную дорогу, где количество путей увеличится до 4 для организации тактового движения поездов по маршруту Апрелевка — Железнодорожная. Для удобства маломобильных граждан осенью мост оснастят подъемными механизмами.

«На станциях Мосузла возводятся новые мосты, конкорсы и подземные пешеходные тоннели, которые обеспечивают комфортный доступ к платформам и безопасный транзит через железнодорожные пути. Такие объекты пассажирской инфраструктуры в 2022 году появились на станциях Минская, Печатники и Толстопальцево. Продолжается строительство современных конкорсов и подземных тоннелей как на действующих МЦД-1 и МЦД-2, так и будущих МЦД-3 и МЦД-4», – отметил начальник МЖД Валерий Танаев.

Для дальнейшего снижения числа несчастных случаев на стальной магистрали необходима реализация не только технических мероприятий, но и, прежде всего, строгое соблюдение гражданами правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД. 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru