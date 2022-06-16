Новый пешеходный мост открылся в Москве возле станции Нижегородская

09:43

Возле станции Нижегородская Горьковского направления МЖД открылся новый крытый пешеходный мост, строительство которого велось в рамках проекта МЦД-4. Он заменил одноуровневый пешеходный переход и связал Смирновскую и Нижегородскую улицы. Фасады моста выполнены из особо прочного стекла. Жители прилегающих районов теперь могут комфортно и безопасно переходить через железную дорогу, где количество путей увеличится до 4 для организации тактового движения поездов по маршруту Апрелевка — Железнодорожная. Для удобства маломобильных граждан осенью мост оснастят подъемными механизмами.

«На станциях Мосузла возводятся новые мосты, конкорсы и подземные пешеходные тоннели, которые обеспечивают комфортный доступ к платформам и безопасный транзит через железнодорожные пути. Такие объекты пассажирской инфраструктуры в 2022 году появились на станциях Минская, Печатники и Толстопальцево. Продолжается строительство современных конкорсов и подземных тоннелей как на действующих МЦД-1 и МЦД-2, так и будущих МЦД-3 и МЦД-4», – отметил начальник МЖД Валерий Танаев.

Для дальнейшего снижения числа несчастных случаев на стальной магистрали необходима реализация не только технических мероприятий, но и, прежде всего, строгое соблюдение гражданами правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.