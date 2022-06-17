Скоростная «Ласточка» начнет курсировать между Нижним Новгородом и Кировом с 1 июля

18:36

Для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения транспортной доступности субъектов Российской Федерации холдинг «ЖД» расширяет географию курсирования электропоездов «Ласточка».

Так, с 1 июля между Нижним Новгородом и Кировом начнет курсировать новый межрегиональный скоростной электропоезд «Ласточка» № 720/719.

Поезд будет курсировать ежедневно, отправляясь из Нижнего Новгорода в 17:52 и прибывая в Киров в 22:51. Из Кирова он будет отправляться в 06:21, прибывать в Нижний Новгород в 11:20. В пути поезд будет находиться 5 часов. Это, в среднем, на час быстрее других поездов дальнего следования, курсирующих по маршруту сегодня.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Шахунья и Котельнич-1.

В составе поезда 5 вагонов, оборудованных всем необходимым для комфортного путешествия: система климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетки для подзарядки мобильных устройств и специальные площадки для багажа, экологически чистые туалетные комнаты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло.

Продажа билетов открыта. Приобрести их можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в кассах. Стоимость билета на полный маршрут – 1153 рубля. Для различных категорий пассажиров будут действовать специальные тарифные предложения. Например, при оформлении билета по тарифу «Детский» (для детей до 10 лет) цена снижается до 70%, для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет – на 30%.