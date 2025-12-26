Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение 11 месяцев 2025 года, на железнодорожной ветке Дальнего Востока, было отправлено в экспорт 27,5 миллионов тонн угля.

2025-12-26 09:48
В течение 11 месяцев 2025 года на ДВЖД было отправлено в экспорт 27,5 млн тонн угля, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Большая часть этого объема приходится на якутский уголь из Эльгинского месторождения – 17,6 млн тонн (+6,2%). С Ургальского месторождения (Хабаровский край) было экспортировано более 6,9 млн тонн (+28,3%).

Общий объем погрузки угля с Дальнего Востока с января по ноябрь текущего года составил 32,4 млн тонн, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

