С января по ноябрь 2025 года на подмосковном маршруте Северо-Кавказской железнодорожной линии Минеральные Воды - Кисловодск было транспортировано свыше 5,5 миллионов пассажиров.

16:44

Более 5,5 млн пассажиров было перевезено на наиболее популярном пригородном железнодорожном маршруте СКЖД Минеральные Воды – Кисловодск за 11 месяцев 2025 года.

Следующим по популярности среди пассажиров стал маршрут Туапсе – Имеретинский Курорт, на котором пригородными "Ласточками" было перевезено 5 млн пассажиров в течение этого периода.

Маршрут Ростов – Таганрог занимает третье место в рейтинге, с более чем 4 млн перевезенных людей на электричках, курсирующих между столицей Дона и родиной Чехова.

Два популярных маршрута, связывающих станции Черноморского побережья, замыкают пятерку лидеров: 2,1 млн и 1,3 млн человек воспользовались "Ласточками" на маршрутах Аэропорт Сочи – Туапсе и Сочи – Роза Хутор соответственно.

Отметим, что на пригородных маршрутах СКЖД работают два перевозчика – АО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" и АО "Кубань Экспресс-Пригород", как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.