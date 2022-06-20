На Белорусском вокзале началось строительство нового подземного пешеходного перехода для МЦД-1 и МЦД-4

11:24

На Белорусском вокзале началось строительство подземного пешеходного перехода, который позволит обеспечить безопасный проход на платформы МЦД-1 и будущего МЦД-4. Для удобства пассажиров, в том числе маломобильных граждан, сходы на платформы будут оборудованы эскалаторами и лифтами.

«В ходе подготовки Белорусского вокзала к запуску МЦД-4 будут комплексно реконструированы турникетные павильоны и 3 новые платформы длиной 276 м с навесами на всю длину – 2 береговые и 1 островная – для приема и отправки поездов МЦД, пригородных электричек и аэроэкспрессов. Островная платформа позволит осуществлять кросс-платформенную – без перехода – пересадку пассажиров между МЦД-1 и МЦД-4. Навесы над платформами планируется выполнить со стилизацией под начало XX века в связи с близостью к памятникам архитектуры: Белорусскому вокзалу и Тверскому путепроводу», – отметил начальник Московской железной дороги Валерий Танаев.

Новый подземный пешеходный переход будет соединен с южным пассажирским павильоном, который возведут на внутренней площади вокзала. Общая площадь вестибюля с тоннелем составит более 500 кв. м. Фасады вестибюля будут облицованы энергоэффективными стеклопакетами в отапливаемых зонах, а в транзитных – однослойным остеклением стемалитом: закаленным эмалированным стеклом. Для наружной облицовки стен, колонн, цоколя будет использован натуральный гранит. Кроме того, в павильонах оборудуют туалеты, в том числе для маломобильных пассажиров.

Одновременно железнодорожниками ведутся работы по этапному развитию участка между Белорусским и Савеловским вокзалом и подготовка к реконструкции платформы Беговая. В 2023 году на участке между Беговой и Савеловским вокзалом появятся выделенные пути для движения поездов МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожная, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.