Пассажирам на Сахалине предоставляется новая услуга «Питание в вагоне»

2022-06-21 10:11
Пассажирам на Сахалине предоставляется новая услуга «Питание в вагоне»
В поездах дальнего следования сообщением Южно-Сахалинск – Ноглики – Южно-Сахалинск организованно питание для пассажиров. Теперь в пути можно заказать и приобрести у проводника завтраки и ужины, в состав которых входят разнообразные наборы (второе блюдо, салат, булочка, кекс). Еда для пассажиров готовится на базе специализированного кафе и поставляется компании-перевозчику в надежной упаковке, обеспечивающей ее свежесть и сохранность.

С полным списком продуктовых наборов можно ознакомиться на сайте АО «Пассажирская компания «Сахалин», сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

