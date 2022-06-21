Пассажирам на Сахалине предоставляется новая услуга «Питание в вагоне»

10:11

В поездах дальнего следования сообщением Южно-Сахалинск – Ноглики – Южно-Сахалинск организованно питание для пассажиров. Теперь в пути можно заказать и приобрести у проводника завтраки и ужины, в состав которых входят разнообразные наборы (второе блюдо, салат, булочка, кекс). Еда для пассажиров готовится на базе специализированного кафе и поставляется компании-перевозчику в надежной упаковке, обеспечивающей ее свежесть и сохранность.

С полным списком продуктовых наборов можно ознакомиться на сайте АО «Пассажирская компания «Сахалин», сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.