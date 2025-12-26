Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

План совместной работы на следующие два года был одобрен РЖД и "Иннопрактикой".

2025-12-26 09:43
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

ПАО «Российские железные дороги» и фирма «Иннопрактика» утвердили план действий по сотрудничеству на период 2026–2027 годов. Документ оформили замглавы – главный инженер ПАО «РЖД» Валерий Танаев и первый заместитель главы фирмы «Иннопрактика» Наталья Попова.

План включает в себя осуществление программ по усовершенствованию инженерной работы, создание аналитических и консультационных проектов, партнерство в сфере интеллектуальной собственности и квантовых связей, а также взаимодействие с Автономной некоммерческой организацией «Инновационный инжиниринговый центр», являющимся частью экосистемы «Иннопрактики».

