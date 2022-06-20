Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Продолжаются восстановительные работы на перегоне Орловка-Кубанская – Староминская-Тимашевская СКЖД

2022-06-20 22:22
Более 120 сотрудников магистрали задействованы в восстановительных работах на месте схода 9 вагонов грузового поезда на перегоне Орловка-Кубанская – Староминская-Тимашевская.

В настоящее время на месте происшествия работают 2 восстановительных поезда со станций Батайск и Тимашевская, а также специализированная техника. Сошедший подвижной состав убран, ведутся работы по восстановлению пути.

В целях координации работ по ликвидации последствий схода на Северо-Кавказской железной дороге создан оперативный штаб.

Напомним, что сход грузовых вагонов с углем произошел на перегоне Орловка-Кубанская – Староминская-Тимашевская 20 июня в 13:55. Повреждены 250 м пути и 3 опоры контактной сети.

Во время происшествия никто не пострадал. Угрозы экологической безопасности нет.

Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для ликвидации схода, при этом движение на перегоне не останавливается. Поезда следуют по соседнему пути. В связи с происшествием вносятся изменения в график движения пассажирских составов.

ОАО «ЖД» принимает все возможные меры для минимизации задержек поездов.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» (вкладка «Фактическое движение поездов»), а также по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00.

