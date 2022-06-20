Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Стилизованный электропоезд «Грушинский экспресс» доставит до места проведения одноименного фестиваля участников и гостей мероприятия

2022-06-20 17:05
30 июня в 11:40 (время местное) на первой платформе железнодорожного вокзала Самара состоится запуск тематического электропоезда «Грушинский экспресс» по маршруту Самара – платформа имени Валерия Грушина – Жигулевское Море.

В первый рейс участники и гости фестиваля отправятся в компании почетных гостей праздника – начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева, руководителей правительства Самарской области, именитых исполнителей авторской песни и президента Грушинского фестиваля Бориса Кейльмана.

В пути следования электропоезд станет своеобразной концертной площадкой, а тематический интерьер вагонов обеспечит полное погружение в главный бардовский фестиваль страны. По прибытии электропоезда на платформу имени Валерия Грушина состоится праздничный приветственный концерт и заложение капсулы времени с посланием потомкам.

К открытию фестиваля железнодорожники провели все необходимые работы по обновлению и стилизации платформы имени Валерия Грушина, на территории которой теперь организованы комфортные беседки, зоны отдыха и питания, санитарные комнаты. Жемчужиной площадки стал возведенной амфитеатр со сценой, где каждый желающий в любое время сможет почувствовать себя знаменитым эстрадным артистом.

На протяжении всех дней проведения фестиваля сцена на платформе имени Валерия Грушина будет обеспечена необходимым звуковым оборудованием и будет работать в режиме свободного микрофона.

Тематический электропоезд «Грушинский экспресс» в период с 30 июня по 3 июля будет отправляться со станций Самара, Задельная и Жигулевское Море. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Безымянка, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, 151 км, платформа имени Грушина.

С 4 июля до 30 сентября тематический электропоезд будет курсировать ежедневно со станции Самара до станции Курумоч, на платформе имени Грушина он будет останавливаться в выходные дни, что позволит каждому желающему окунуться в бардовскую атмосферу и после окончания фестиваля.

Билеты можно приобрести в любой пригородной кассе АО «Самарская пригородная пассажирская компания». Стоимость проезда от станции Самара до платформы имени Грушина составит 104,8 рубля при наличной оплате и 98,6 рублей – при безналичной. Проезд детей не старше 7 лет осуществляется бесплатно. Действуют федеральные льготы.

Расписание тематического электропоезда «Грушинский экспресс»:

Дата

Начальная станция

(время отправления)

Платформа имени Грушина (время прибытия)

Конечная станция

(время прибытия)

30.06.22

Самара (12:00)

13:38

 

Жигулевское Море (14:10)

30.06.22

Жигулевское Море (14:26)

14:54

Самара (16:30)

30.06.22

Самара (16:55)

18:38

Задельная (18:45)

30.06.22

Задельная (19:22)

19:26

Самара (20:55)

01.07.22

02.07.22

03.07.22

Самара (08:10)

09:39

 

Задельная (09:46)

01.07.22

02.07.22

03.07.22

Задельная (10:00)

10:04

Самара (11:35)

01.07.22

02.07.22

03.07.22

Самара (12:00)

13:38

 

Жигулевское Море (14:10)

01.07.22

02.07.22

03.07.22

Жигулевское Море (14:26)

14:54

Самара (16:30)

01.07.22

02.07.22

03.07.22

Самара (16:55)

18:38

Задельная (18:45)

01.07.22

02.07.22

03.07.22

Задельная (19:22)

19:26

Самара (21:03)

Время указано местное, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД. 

