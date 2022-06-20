Стилизованный электропоезд «Грушинский экспресс» доставит до места проведения одноименного фестиваля участников и гостей мероприятия

17:05

30 июня в 11:40 (время местное) на первой платформе железнодорожного вокзала Самара состоится запуск тематического электропоезда «Грушинский экспресс» по маршруту Самара – платформа имени Валерия Грушина – Жигулевское Море.

В первый рейс участники и гости фестиваля отправятся в компании почетных гостей праздника – начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева, руководителей правительства Самарской области, именитых исполнителей авторской песни и президента Грушинского фестиваля Бориса Кейльмана.

В пути следования электропоезд станет своеобразной концертной площадкой, а тематический интерьер вагонов обеспечит полное погружение в главный бардовский фестиваль страны. По прибытии электропоезда на платформу имени Валерия Грушина состоится праздничный приветственный концерт и заложение капсулы времени с посланием потомкам.

К открытию фестиваля железнодорожники провели все необходимые работы по обновлению и стилизации платформы имени Валерия Грушина, на территории которой теперь организованы комфортные беседки, зоны отдыха и питания, санитарные комнаты. Жемчужиной площадки стал возведенной амфитеатр со сценой, где каждый желающий в любое время сможет почувствовать себя знаменитым эстрадным артистом.

На протяжении всех дней проведения фестиваля сцена на платформе имени Валерия Грушина будет обеспечена необходимым звуковым оборудованием и будет работать в режиме свободного микрофона.

Тематический электропоезд «Грушинский экспресс» в период с 30 июня по 3 июля будет отправляться со станций Самара, Задельная и Жигулевское Море. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Безымянка, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, 151 км, платформа имени Грушина.

С 4 июля до 30 сентября тематический электропоезд будет курсировать ежедневно со станции Самара до станции Курумоч, на платформе имени Грушина он будет останавливаться в выходные дни, что позволит каждому желающему окунуться в бардовскую атмосферу и после окончания фестиваля.

Билеты можно приобрести в любой пригородной кассе АО «Самарская пригородная пассажирская компания». Стоимость проезда от станции Самара до платформы имени Грушина составит 104,8 рубля при наличной оплате и 98,6 рублей – при безналичной. Проезд детей не старше 7 лет осуществляется бесплатно. Действуют федеральные льготы.

Расписание тематического электропоезда «Грушинский экспресс»:

Дата Начальная станция (время отправления) Платформа имени Грушина (время прибытия) Конечная станция (время прибытия) 30.06.22 Самара (12:00) 13:38 Жигулевское Море (14:10) 30.06.22 Жигулевское Море (14:26) 14:54 Самара (16:30) 30.06.22 Самара (16:55) 18:38 Задельная (18:45) 30.06.22 Задельная (19:22) 19:26 Самара (20:55) 01.07.22 02.07.22 03.07.22 Самара (08:10) 09:39 Задельная (09:46) 01.07.22 02.07.22 03.07.22 Задельная (10:00) 10:04 Самара (11:35) 01.07.22 02.07.22 03.07.22 Самара (12:00) 13:38 Жигулевское Море (14:10) 01.07.22 02.07.22 03.07.22 Жигулевское Море (14:26) 14:54 Самара (16:30) 01.07.22 02.07.22 03.07.22 Самара (16:55) 18:38 Задельная (18:45) 01.07.22 02.07.22 03.07.22 Задельная (19:22) 19:26 Самара (21:03)

Время указано местное, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.