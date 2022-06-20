Стилизованный электропоезд «Грушинский экспресс» доставит до места проведения одноименного фестиваля участников и гостей мероприятия

30 июня в 11:40 (время местное) на первой платформе железнодорожного вокзала Самара состоится запуск тематического электропоезда «Грушинский экспресс» по маршруту Самара – платформа имени Валерия Грушина – Жигулевское Море.
В первый рейс участники и гости фестиваля отправятся в компании почетных гостей праздника – начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева, руководителей правительства Самарской области, именитых исполнителей авторской песни и президента Грушинского фестиваля Бориса Кейльмана.
В пути следования электропоезд станет своеобразной концертной площадкой, а тематический интерьер вагонов обеспечит полное погружение в главный бардовский фестиваль страны. По прибытии электропоезда на платформу имени Валерия Грушина состоится праздничный приветственный концерт и заложение капсулы времени с посланием потомкам.
К открытию фестиваля железнодорожники провели все необходимые работы по обновлению и стилизации платформы имени Валерия Грушина, на территории которой теперь организованы комфортные беседки, зоны отдыха и питания, санитарные комнаты. Жемчужиной площадки стал возведенной амфитеатр со сценой, где каждый желающий в любое время сможет почувствовать себя знаменитым эстрадным артистом.
На протяжении всех дней проведения фестиваля сцена на платформе имени Валерия Грушина будет обеспечена необходимым звуковым оборудованием и будет работать в режиме свободного микрофона.
Тематический электропоезд «Грушинский экспресс» в период с 30 июня по 3 июля будет отправляться со станций Самара, Задельная и Жигулевское Море. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Безымянка, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, 151 км, платформа имени Грушина.
С 4 июля до 30 сентября тематический электропоезд будет курсировать ежедневно со станции Самара до станции Курумоч, на платформе имени Грушина он будет останавливаться в выходные дни, что позволит каждому желающему окунуться в бардовскую атмосферу и после окончания фестиваля.
Билеты можно приобрести в любой пригородной кассе АО «Самарская пригородная пассажирская компания». Стоимость проезда от станции Самара до платформы имени Грушина составит 104,8 рубля при наличной оплате и 98,6 рублей – при безналичной. Проезд детей не старше 7 лет осуществляется бесплатно. Действуют федеральные льготы.
Расписание тематического электропоезда «Грушинский экспресс»:
|
Дата
|
Начальная станция
(время отправления)
|
Платформа имени Грушина (время прибытия)
|
Конечная станция
(время прибытия)
|
30.06.22
|
Самара (12:00)
|
13:38
|
Жигулевское Море (14:10)
|
30.06.22
|
Жигулевское Море (14:26)
|
14:54
|
Самара (16:30)
|
30.06.22
|
Самара (16:55)
|
18:38
|
Задельная (18:45)
|
30.06.22
|
Задельная (19:22)
|
19:26
|
Самара (20:55)
|
01.07.22
02.07.22
03.07.22
|
Самара (08:10)
|
09:39
|
Задельная (09:46)
|
01.07.22
02.07.22
03.07.22
|
Задельная (10:00)
|
10:04
|
Самара (11:35)
|
01.07.22
02.07.22
03.07.22
|
Самара (12:00)
|
13:38
|
Жигулевское Море (14:10)
|
01.07.22
02.07.22
03.07.22
|
Жигулевское Море (14:26)
|
14:54
|
Самара (16:30)
|
01.07.22
02.07.22
03.07.22
|
Самара (16:55)
|
18:38
|
Задельная (18:45)
|
01.07.22
02.07.22
03.07.22
|
Задельная (19:22)
|
19:26
|
Самара (21:03)
Время указано местное, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.