Отправиться на туристическом поезде в Поморский вояж путешественники смогут 26 июля

2022-06-21 16:08
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Новый туристический поезд № 925/926 «Поморский Вояж» холдинга «ЖД» отправится по круговому маршруту Москва – Кострома – Великий Устюг – Архангельск – Кемь – Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва. Проект откроет новые возможности для внутрироссийского туризма и повышения привлекательности регионов России.

Путешествие пройдет в формате «Поезд-отель», когда туристы ночью едут в поезде, а день посвящают экскурсиям. Менее чем за одну неделю участники поездки смогут увидеть самые яркие достопримечательности, включая шедевры деревянного зодчества и старинные храмы городов Русского Севера, вотчину Деда Мороза и родину Снегурочки, старый город в Выборге с его средневековыми сооружениями. Путешественникам представится возможность зарядиться энергией Ладожского и Онежского озер, Горного парка «Рускеала», а также побывать на островах Кижи, Валаам и на Соловецких островах.

Туристический поезд № 925/926 «Поморский вояж» отправится в рейс 26 июля в 07:55 с Ярославского вокзала Москвы и прибудет обратно в столицу на Ленинградский вокзал 1 августа в 09:47. Решение о повторных рейсах будет принято на основании анализа обратной связи от пассажиров.

В составе поезда – комфортабельные вагоны СВ и купе, оборудованные системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагон-ресторан, где можно будет заказать горячее питание, включая блюда северной кухни, прохладительные напитки и десерты.

Оформить проездные документы можно будет в ближайшее время в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Для этого необходимо задать на странице поиска маршрут следования «Москва Ярославская – Москва-Пасс-Октябрьская-ТУР».

Свою экскурсионную программу пассажиры могут спланировать самостоятельно или оформить отдельные экскурсии в пути у проводника. Также можно приобрести туристический пакет на сайте «ЖД Тур», включающий билеты на поезд, экскурсионную программу и питание.

Подробная информация об этом и других туристических маршрутах – на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД».

