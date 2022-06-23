График движения «Ласточек» на Южном Урале изменится с 1 июля

13:17

С 1 июля 2022 года изменится график движения электропоездов «Ласточка» сообщением Челябинск – Карталы. Изменения затронут расписание и дни курсирования.

Так, маршрут следования рейсов № 7903 Челябинск – Карталы и № 7904 Карталы – Челябинск с 1 июля продлевается до Магнитогорска.

В связи с этим «Ласточка» № 7903 Челябинск – Магнитогорск будет отправляться из Челябинска (с пригородного вокзала) в 06:30, прибывать в Магнитогорск в 10:50. Обратный поезд будет отправляться из Магнитогорска в 17:23, прибывать в Челябинск в 21:43. Поезда будут делать остановки на станциях Троицк, Тамерлан и Карталы. Время в пути – 4 часа 20 минут.

«Ласточки» № 7903 Челябинск – Магнитогорск и № 7904 Магнитогорск – Челябинск будут курсировать по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам.

График движения электропоездов «Ласточка» № 7091 Челябинск – Магнитогорск (отправление в 17:45) и № 7092 Магнитогорск – Челябинск (отправление в 06:36) остается неизменным.

Время указано местное, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.