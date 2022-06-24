Расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений, МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится в конце июня – начале июля

Расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений, МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится в конце июня – начале июля

10:16

В конце июня – начале июля изменится расписание некоторых электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД в связи с работами по модернизацией авто- и железнодорожной инфраструктуры.

Так, на Белорусском направлении с 24 июня по 3 июля продолжится строительство путепровода для дублера Кутузовского проспекта, который возводится над железнодорожными путями в районе станции Кунцевская МЦД-1, а с 29 июня по 4 июля пройдут работы по путевому развитию станции Москва-Пассажирская-Смоленская для запуска будущего МЦД-4.

На Савеловском направлении 24 и 25 июня железнодорожники заменят стрелочный перевод на станции Марк МЦД-1.

Работы пройдут в ночные часы, чтобы сохранить объемы движения в дневное время.

Обращаем внимание пассажиров, что в эти дни из расписания выведут некоторые пригородные поезда Белорусского, Савеловского направлений и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту. Кроме того, у нескольких электричек изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.