В июле в связи с ремонтными работами будут внесены изменения в расписание некоторых пригородных поездов Красноярской магистрали

2022-07-01 12:50
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Красноярской железной дороге продолжается масштабная ремонтно-путевая кампания. На сегодняшний день работы ведутся на 16 участках магистрали в Красноярском крае, Республике Хакасии и Кемеровской области. В связи с этим в июле продолжится внесение изменений в расписание пригородных поездов. В Красноярском крае они коснутся электричек, курсирующих как на популярных «дачных» маршрутах пригородной зоны Красноярска, которые охватывают станции Базаиха, Красноярск-Северный, Зеледеево, Кемчуг, Зыково, Камарчага, так и на востребованных «дальних» рейсах до Уяра, Иланского, Ачинска и Боготола.

В Хакасии и Кемеровской области возможны изменения в расписании пригородных поездов Абакан – Кошурниково, Междуреченск – Лужба и Междуреченск – Бискамжа.

Также возможны временные отмены остановок на пригородных платформах, попадающих в зону активных ремонтных работ. Так, с 1 июля некоторые поезда западного направления не будут останавливаться на платформе Клубничная.

Отметим, что работы по ремонту железнодорожной инфраструктуры проводятся в период с апреля по ноябрь и направлены на обеспечение безопасности движения поездов, а также уровня комфорта для пассажиров.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов 8 (800) 775-00-00, на сайтах КрасЖД или компании «Краспригород» , а также в мобильном приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

