Стилизованный электропоезд «Грушинский экспресс» доставил первых пассажиров до места проведения одноименного фестиваля

30 июня в Самаре состоялось торжественное отправление тематического электропоезда «Грушинский экспресс» по маршруту Самара – платформа имени Валерия Грушина – Жигулевское Море.

В первый рейс участники и гости фестиваля отправились в компании почетных гостей праздника: президента Грушинского фестиваля Бориса Кейльмана, именитых исполнителей авторской песни, а также руководства ОАО «ЖД» и правительства Самарской области.

В пути следования электропоезд стал своеобразной концертной площадкой, а тематический интерьер вагонов обеспечил полное погружение в главный бардовский фестиваль страны. По прибытии электропоезда на платформу имени Валерия Грушина состоялся праздничный приветственный концерт и заложение капсулы времени с посланием потомкам.

К открытию фестиваля железнодорожники провели все необходимые работы по обновлению и стилизации платформы имени Валерия Грушина, на территории которой теперь организованы комфортные беседки, зоны отдыха и питания, санитарные комнаты. Жемчужиной площадки стал возведенной амфитеатр со сценой, где каждый желающий в любое время сможет почувствовать себя знаменитым эстрадным артистом.

На протяжении всех дней проведения фестиваля сцена на платформе имени Валерия Грушина будет обеспечена необходимым звуковым оборудованием и будет работать в режиме свободного микрофона.

До 3 июля тематический электропоезд «Грушинский экспресс» будет отправляться со станций Самара, Задельная и Жигулевское Море. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Безымянка, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, 151 км, платформа имени Грушина.

С 4 июля до 30 сентября тематический электропоезд будет курсировать ежедневно со станции Самара до станции Курумоч, на платформе имени Грушина он будет останавливаться в выходные дни, что позволит каждому желающему окунуться в бардовскую атмосферу и после окончания фестиваля.

Билеты можно приобрести в любой пригородной кассе АО «Самарская пригородная пассажирская компания». Стоимость проезда от станции Самара до платформы имени Грушина составляет 104,8 рубля при наличной оплате и 98,6 рублей – при безналичной оплате. Проезд детей не старше 7 лет осуществляется бесплатно. Действуют федеральные льготы, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.