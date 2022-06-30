Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги изменится в июле в связи с модернизацией инфраструктуры

10:44

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в июле в связи с продолжением строительных работ на станции Тимирязевская, а также модернизацией объектов энергообеспечения на участке Каналстрой – Вербилки.

Так, на станции Тимирязевская строители приступили к отделочным работам в транзитном тоннеле и на новых платформах, монтажу эскалаторов и лифтов, а также погодных модулей с лавочками и зарядкой для гаджетов.

Для проведения работ назначены ночные технологические «окна» на участке Бескудниково – Москва-Бутырская, что отразится на расписании некоторых поездов, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов. Несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, некоторые электрички выведут из расписания, у нескольких поездов изменится время отправления или прибытия в конечный пункт.

На участке Каналстрой – Вербилки с 4 по 29 июля за исключением выходных дней пройдут работы по модернизации объектов энергообеспечения. Технологические «окна» назначены в дневное время с 10:30 до 14:30, когда пассажиропоток минимален. В связи с этим некоторые пригородные поезда проследуют по укороченным маршрутам, несколько электричек выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.