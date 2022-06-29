Утренние «Ласточки» начнут курсировать между Краснодаром и Анапой с 1 июля

С 1 июля в связи с увеличением пассажиропотока назначаются дополнительные поезда «Ласточка» № 823 сообщением Краснодар – Анапа. Составы будут совершать утренние рейсы в прямом и обратном направлении до конца августа ежедневно, кроме 12, 13 и 15 июля, 2, 8, 23, 24 и 27 августа.

Со станции Краснодар «Ласточка» будет отправляться в 06:05 и прибывать в Анапу в 08:50. В обратном направлении состав будет отправляться в 09:07 и прибывать в Краснодар в 11:44. В пути предусмотрены остановки на станциях Афипская, Северская, Абинская, Разъезд 9 км, Варениковская.

Поезд «Ласточка» оснащен всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло. «Ласточки» также полностью адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Приобрести билет можно на сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также во всех железнодорожных кассах дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.