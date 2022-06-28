Новый электропоезд повышенной комфортности в августе выйдет на маршрут Челябинск – Миасс – Златоуст

12:46

28 июня в Челябинске состоялась презентация нового электропоезда ЭП2Д. Комфортный состав из 6 вагонов начнет курсировать по направлению Челябинск – Миасс – Златоуст в августе.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, генеральный директор АО «Свердловская пригородная компания» Павел Кутловский, заместитель начальник ЮУЖД по работе с органами власти Дмитрий Горбунов.

Новые вагоны оборудованы эргономичными сидениями, оснащенными USB-портами для зарядки гаджетов, системой климат-контроля, электронными информационными табло. В головных вагонах созданы условия для проезда людей с ограниченными возможностями: предусмотрены подъемник для посадки и высадки пассажиров, место для крепления инвалидных колясок. Головные вагоны оснащены экологически чистыми туалетными комплексами, вертикальными креплениями для перевозки велосипедов.

Вагоны соединены с помощью беззазорного сцепного устройства с герметичным межвагонным переходом. Наружные двери – прислонно-сдвижного типа. Система видеонаблюдения позволяет локомотивной бригаде следить за ситуацией в кабинах, салонах, тамбурах, а также снаружи, в том числена на крыше.

«Этот поезд произвел очень хорошее впечатление. Именно с точки зрения комфорта пассажиров – совсем другой уровень. Здесь мягкие сидения, есть климат-контроль, портативная зарядка для гаджетов в каждом сиденье. Думаю, он будет пользоваться спросом, – отметил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль. – Помимо этого, подвижного состава уже принято решение о запуске с 1 июля второго состава «Ласточки» Челябинск – Магнитогорск. Кроме того, в стадии реализации находится проект по запуску рельсового автобуса Челябинск – Екатеринбург через Верхний Уфалей».

Генеральный директор АО «Свердловская пригородная компания» Павел Кутловский отметил: «Мы обсудили с правительством Челябинской области плановую замену подвижного состава, до конца года ожидаем поступление еще 4 новых современных электропоездов. С учетом этого будем рассматривать и новые направления следования», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.