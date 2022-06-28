Расписание поездов Киевского направления столичной магистрали изменится в июле в связи со строительством северного вестибюля на новом остановочном пункте Поклонная

11:05

В июле изменится расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД. Это связано со строительством северного вестибюля на новом остановочном пункте Поклонная для будущего МЦД-4 Апрелевка-Железнодорожная, который соединит Киевское и Горьковское направления МЖД.

Так, с 30 июня по 31 июля с 22:25 до 06:15 будут проводиться работы с использованием тяжелой техники для строительства сходов с конкорса в северный вестибюль новой станции Поклонная. Это один из двух вестибюлей, которые будут выполнять транзитную функцию. Конструктив второго – южного – вестибюля уже готов на 100%.

Кроме того, с 30 июня по 7 июля с 22:25 до 06:15 у станции Минская и на участке Лесной Городок – Крекшино будут проводиться путевые работы по содержанию бесстыкового пути.

На период работ движение поездов организуют по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание поездов на Киевском направлении. У некоторых из них изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на нашем сайте и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.