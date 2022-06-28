Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание поездов Киевского направления столичной магистрали изменится в июле в связи со строительством северного вестибюля на новом остановочном пункте Поклонная

2022-06-28 11:05
Расписание поездов Киевского направления столичной магистрали изменится в июле в связи со строительством северного вестибюля на новом остановочном пункте Поклонная
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В июле изменится расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД. Это связано со строительством северного вестибюля на новом остановочном пункте Поклонная для будущего МЦД-4 Апрелевка-Железнодорожная, который соединит Киевское и Горьковское направления МЖД.

Так, с 30 июня по 31 июля с 22:25 до 06:15 будут проводиться работы с использованием тяжелой техники для строительства сходов с конкорса в северный вестибюль новой станции Поклонная. Это один из двух вестибюлей, которые будут выполнять транзитную функцию. Конструктив второго – южного – вестибюля уже готов на 100%.

Кроме того, с 30 июня по 7 июля с 22:25 до 06:15 у станции Минская и на участке Лесной Городок – Крекшино будут проводиться путевые работы по содержанию бесстыкового пути.

На период работ движение поездов организуют по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание поездов на Киевском направлении. У некоторых из них изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на нашем сайте и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru