Открылся вход в вестибюль станции Каланчевская с Комсомольской площади

2022-07-04 09:32
Открылся вход в вестибюль станции Каланчевская с Комсомольской площади
На станции Каланчевская в Москве открылся вход в подэстакадный вестибюль со стороны Комсомольской площади, который обеспечивает безопасный и комфортный проход на платформу. Для удобства пассажиров, в том числе маломобильных граждан, он оборудован двумя эскалаторами, лифтом и кассой с заниженным окном. Также здесь установлены турникеты и современная динамическая навигация.

С открытием вестибюля начнется демонтаж временного пешеходного моста.

В настоящее время на участке Каланчевская – Курский вокзал продолжается масштабная реконструкция инфраструктуры: завершается надвижка трех арочных конструкций Каланчевского путепровода и подготовка земляного полотна для 3 главного пути, движение по которому откроется летом.

«Запуск 3 главного пути позволит уйти от реверсивного движения на участке и увеличить количество поездов на МЦД-2. Предстоит установить еще 3 арки путепровода и уложить 2 главных пути для МЦД-4. Так как строительство ведется в условиях плотной городской застройки, одновременно выполняется комплекс шумозащитных мероприятий, в числе которых укладка виброизолирующих матов и установка шумозащитных экранов», – рассказал начальник МЖД Валерий Танаев.

Кроме того, на Каланчевской выполнены железобетонные работы по строительству второй платформы, где ведется монтаж навеса. Параллельно возводится вторая часть вестибюля со стороны улицы Каланчевская. Общая площадь вестибюля составит около 2,5 тыс. кв. м. По завершении его строительства он будет выполнять в том числе транзитную функцию, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД. 

