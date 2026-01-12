Во время новогодних торжеств в Кирове более 2 тысяч людей воспользовались услугами ретропоездов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 24 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в Кировской области функционировали пригородные туристические ретропоезда на паровой тяге, которые обслужили 2,3 тыс. пассажиров.

В частности, 11 января состоялся последний рейс «сказочного» ретропоезда «Путешествие в Рождество» по маршруту Киров – Слободской – Киров. За все время работы состав сделал 14 рейсов и перевез более 1,8 тыс. пассажиров, включая около 900 детей.

Также с 24 по 26 декабря были организованы специальные рейсы ретропоезда по маршруту Киров – Киров-Котласский – Матанцы – Лянгасово – Киров для детей с ограниченными возможностями здоровья, юнармейцев, спортсменов и отличников. Состав сделал 3 рейса и перевез около 500 детей.

Во время путешествия пассажиры ретропоездов могли насладиться развлекательной программой, которая включала в себя аниматоров, творческие мастер-классы и веселые викторины. Все участники также встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Проекты были реализованы Горьковской железной дорогой в сотрудничестве с АО «ВВППК», правительством Кировской области, Министерством транспорта региона и организацией «Дорогою добра», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.