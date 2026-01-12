Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году через железнодорожную сеть РЖД прошло свыше 1,3 миллиарда пассажиров.

2026-01-12 11:27
В 2025 году через железнодорожную сеть РЖД прошло свыше 1,3 миллиарда пассажиров.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году из вокзалов и станций ОАО «РЖД» было отправлено 1 млрд 310,2 млн пассажиров, что на 1,9% больше, чем в 2024 году. Среди них 1 млрд 183,5 млн путешествовали в пригородном сообщении (+2,2%), а 126,7 млн - в дальнем следовании (-0,6%).

Пассажирооборот в течение 2025 года уменьшился на 0,9% по отношению к предыдущему году и достиг 142,4 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении было перевезено 36,1 млрд пасс.-км (+2,4%), а в дальнем следовании - 106,3 млрд пасс.-км (-2%).

Согласно оперативной информации, в декабре 2025 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» было перевезено 106,2 млн пассажиров, что на 1,2% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из них 97,2 млн путешествовали в пригородном сообщении (+1,7%), а 9 млн - в дальнем следовании (-4%).

Пассажирооборот в декабре 2025 года составил около 10 млрд пасс.-км, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 2,8 млрд пасс.-км (+1,3%), а в дальнем следовании - 7,2 млрд пасс.-км (-2,4%).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru