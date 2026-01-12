В 2025 году через железнодорожную сеть РЖД прошло свыше 1,3 миллиарда пассажиров.

В 2025 году из вокзалов и станций ОАО «РЖД» было отправлено 1 млрд 310,2 млн пассажиров, что на 1,9% больше, чем в 2024 году. Среди них 1 млрд 183,5 млн путешествовали в пригородном сообщении (+2,2%), а 126,7 млн - в дальнем следовании (-0,6%).

Пассажирооборот в течение 2025 года уменьшился на 0,9% по отношению к предыдущему году и достиг 142,4 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении было перевезено 36,1 млрд пасс.-км (+2,4%), а в дальнем следовании - 106,3 млрд пасс.-км (-2%).

Согласно оперативной информации, в декабре 2025 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» было перевезено 106,2 млн пассажиров, что на 1,2% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из них 97,2 млн путешествовали в пригородном сообщении (+1,7%), а 9 млн - в дальнем следовании (-4%).

Пассажирооборот в декабре 2025 года составил около 10 млрд пасс.-км, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 2,8 млрд пасс.-км (+1,3%), а в дальнем следовании - 7,2 млрд пасс.-км (-2,4%).