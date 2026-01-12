Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Загрузка на сетях корпорации "РЖД" в 2025 году достигла 1 миллиарда 116 миллионов тонн.

2026-01-12 10:46
Загрузка на сетях корпорации
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на сетях ОАО «РЖД» было перевезено 1 млрд 115,8 млн тонн грузов, что на 5,6% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Перевозки по видам грузов были следующими:

  • каменный уголь – 324,5 млн тонн (снижение на 2,1% по отношению к 2024 году);
  • кокс – 10 млн тонн (снижение на 15,4%);
  • нефть и нефтепродукты – 197,1 млн тонн (снижение на 5%);
  • железная и марганцевая руда – 108,4 млн тонн (снижение на 0,5%);
  • черные металлы – 50,6 млн тонн (снижение на 17,7%);
  • лом черных металлов – 7,6 млн тонн (снижение на 32,2%);
  • химические и минеральные удобрения – 70,3 млн тонн (рост на 3,8%);
  • цемент – 20,3 млн тонн (снижение на 12,3%);
  • лесоматериалы – 24,8 млн тонн (снижение на 5,9%);
  • зерно – 27,4 млн тонн (снижение на 12,2%);
  • строительные материалы – 99,3 млн тонн (снижение на 10,5%);
  • руда цветных металлов и серное сырье – 17,2 млн тонн (рост на 5,1%);
  • химические вещества и сода – 20 млн тонн (снижение на 5,6%);
  • промышленное сырье и формовочные материалы – 27,1 млн тонн (снижение на 16%);
  • прочие грузы, включая контейнерные перевозки – 111,2 млн тонн (снижение на 7,3%).

Грузооборот в 2025 году достиг 2478,3 млрд тарифных тонно-км (снижение на 1,8%), а с учетом пробега вагонов без груза – 3075,1 млрд тонно-км (снижение на 1,2%).

В декабре 2025 года на сетях ОАО «РЖД» было перевезено 94,5 млн тонн грузов, что на 4,8% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Грузооборот за декабрь 2025 года составил 208,9 млрд тарифных тонно-км (снижение на 6,1%), а с учетом пробега вагонов без груза – 259,3 млрд тонно-км (снижение на 5,2%).

