Загрузка на сетях корпорации "РЖД" в 2025 году достигла 1 миллиарда 116 миллионов тонн.

В 2025 году на сетях ОАО «РЖД» было перевезено 1 млрд 115,8 млн тонн грузов, что на 5,6% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Перевозки по видам грузов были следующими:

каменный уголь – 324,5 млн тонн (снижение на 2,1% по отношению к 2024 году);

кокс – 10 млн тонн (снижение на 15,4%);

нефть и нефтепродукты – 197,1 млн тонн (снижение на 5%);

железная и марганцевая руда – 108,4 млн тонн (снижение на 0,5%);

черные металлы – 50,6 млн тонн (снижение на 17,7%);

лом черных металлов – 7,6 млн тонн (снижение на 32,2%);

химические и минеральные удобрения – 70,3 млн тонн (рост на 3,8%);

цемент – 20,3 млн тонн (снижение на 12,3%);

лесоматериалы – 24,8 млн тонн (снижение на 5,9%);

зерно – 27,4 млн тонн (снижение на 12,2%);

строительные материалы – 99,3 млн тонн (снижение на 10,5%);

руда цветных металлов и серное сырье – 17,2 млн тонн (рост на 5,1%);

химические вещества и сода – 20 млн тонн (снижение на 5,6%);

промышленное сырье и формовочные материалы – 27,1 млн тонн (снижение на 16%);

прочие грузы, включая контейнерные перевозки – 111,2 млн тонн (снижение на 7,3%).

Грузооборот в 2025 году достиг 2478,3 млрд тарифных тонно-км (снижение на 1,8%), а с учетом пробега вагонов без груза – 3075,1 млрд тонно-км (снижение на 1,2%).

В декабре 2025 года на сетях ОАО «РЖД» было перевезено 94,5 млн тонн грузов, что на 4,8% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Грузооборот за декабрь 2025 года составил 208,9 млрд тарифных тонно-км (снижение на 6,1%), а с учетом пробега вагонов без груза – 259,3 млрд тонно-км (снижение на 5,2%).