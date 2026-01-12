В 2025 году на железнодорожной линии Забайкалья было модернизировано 12 тяговых подстанций.

09:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на Забайкальской железнодорожной линии было завершено модернизация 12 тяговых подстанций (ТПС), отвечающих за электропитание основного маршрута Транссиба. Техническое обновление было осуществлено на ТПС Тарбагатай, Харагун, Бушулей, Зилово в Забайкальском крае и ТПС Бамовская, Сковородино, Талдан, Сулус, Михайло-Чесноковская, Белогорск, Короли, Бурея в Амурской области.

На каждой станции помимо двух существующих был установлен еще один дополнительный тяговый трансформатор. Была также выполнена реконструкция открытых распределительных устройств с напряжением 220 и 27,5 киловольт, установлено новейшее оборудование, улучшена надежность системы внешнего электропитания тяговых подстанций.

Все ТПС были оборудованы автоматизированной системой сбора и передачи данных и аварийной автоматикой. Была улучшена система оперативной связи между энергетическими диспетчерами Забайкальской железной дороги и региональными центрами управления сетями Забайкалья и Приамурья.

В результате выполненных работ пропускная способность энергетического комплекса участков магистрали возрастет в среднем на более чем 40%. Также значительно улучшится надежность электропитания транспортного процесса, поскольку после установки дополнительных трансформаторов на подстанциях образовался резерв мощности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.