В 2025 году на железнодорожной линии "Горьковская" было модернизировано около 80 пешеходных переходов через железнодорожные пути.

2026-01-12 09:49
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году сотрудники Горьковской железной дороги провели ремонтные работы всех типов на 79 пешеходных переходах через железнодорожные пути.

С целью обеспечения безопасности населения были отремонтированы настилы, лестницы, мосты и ограждающие барьеры на 33 переходах в Нижегородской области, на 13 – во Владимирской, на 11 – в Свердловской области и Удмуртской Республике, на 7 – в Кировской области и на 4 – в Республике Татарстан.

Сотрудники железной дороги регулярно проводят профилактические действия, разрабатывают комплексные планы и осуществляют систематическую работу по предотвращению инцидентов, которые могут нанести ущерб здоровью или жизни граждан на транспортной инфраструктуре.

Напоминаем: железнодорожная зона – это зона повышенного риска. Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть внимательными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и электронных устройств во время пребывания на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

