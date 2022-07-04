Из Нижнего Новгорода в Киров отправилась первая «Ласточка»

09:25

1 июля в 17:52 из Нижнего Новгорода в Киров отправился новый межрегиональный скоростной электропоезд «Ласточка» № 720/719. В первый рейс отправились 295 пассажиров.

В торжественном отправлении поезда приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев, первый заместитель начальника Горьковской железной дороги Александр Процкий, а также начальник Дирекции скоростного сообщения Антон Петров.

«Отрадно осознавать, что большую пользу от этого поезда ощутят жители Нижегородской области, которые едут на север. Но этим плюсы не ограничатся. Поезд будет работать для жителей Кировской области, для сообщения между нашими регионами. 5 часов между двумя столицами – это совершенно новый уровень», – отметил Глеб Никитин.

«Новое направление «Ласточки» оказалось очень востребованным. Так, заполняемость поезда из Нижнего Новгорода составила 90%, из Кирова раскуплены практически все билеты», – подчеркнул Антон Петров.

Поезд будет курсировать ежедневно. Впути он будет находиться 4 часа 59 минут. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Урень, Шахунья и Котельнич-1.

Приобрести билеты и узнать более подробную информацию о графике движения поезда можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.