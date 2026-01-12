В ходе ремонтных работ 2025 года на Горьковском направлении было заложено около 240 км «бархатной» дороги.

В ходе ремонтных работ на железнодорожных путях в 2025 году сотрудниками Горьковской железной дороги было установлено около 240 км бесстыкового («бархатного») пути. Были также заменены свыше 100 стрелочных переводов.

Наибольший объем работ был выполнен на участках Шеманиха – Уста, Великое Озеро – Фролищи, Линда – Тарасиха, Шатки – Сатис, Сатис – Берещино, Соловейко – Пологовка, Пологовка – Сережа, Трактовый-Арзамасский – Бобыльская и на станции Княжиха в Нижегородской области.

Также, капитальный ремонт был проведен на участках Федулово – Ковров, Чулково – Гороховец и Торфопродукт – Нечаевская – во Владимирской области, Фаленки – Яр, Оричи – Стрижи, Стрижи – Лянгасово и Лянгасово – Поздино – в Кировской области, Черная Речка – Пудлинговый и Кленовский – Бисертский Завод – в Свердловской области, Кизнер – Саркуз и Шолья – Кама – в Удмуртии, Бирюли – Куркачи – в Татарстане, Краснозаринский – Волжск – в Марий Эл.

Специалисты заменяют рельсошпальную решетку и стрелочные переводы, укладывают бесстыковой путь, проводят глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках полотна.

Ремонтные работы на железнодорожных путях помогают обеспечить и поддерживать высокий уровень безопасности при перевозке пассажиров и грузов, а также увеличивают скорость движения поездов, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.