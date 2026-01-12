Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В ходе ремонтных работ 2025 года на Горьковском направлении было заложено около 240 км «бархатной» дороги.

2026-01-12 09:40
В ходе ремонтных работ 2025 года на Горьковском направлении было заложено около 240 км «бархатной» дороги.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ходе ремонтных работ на железнодорожных путях в 2025 году сотрудниками Горьковской железной дороги было установлено около 240 км бесстыкового («бархатного») пути. Были также заменены свыше 100 стрелочных переводов.

Наибольший объем работ был выполнен на участках Шеманиха – Уста, Великое Озеро – Фролищи, Линда – Тарасиха, Шатки – Сатис, Сатис – Берещино, Соловейко – Пологовка, Пологовка – Сережа, Трактовый-Арзамасский – Бобыльская и на станции Княжиха в Нижегородской области.

Также, капитальный ремонт был проведен на участках Федулово – Ковров, Чулково – Гороховец и Торфопродукт – Нечаевская – во Владимирской области, Фаленки – Яр, Оричи – Стрижи, Стрижи – Лянгасово и Лянгасово – Поздино – в Кировской области, Черная Речка – Пудлинговый и Кленовский – Бисертский Завод – в Свердловской области, Кизнер – Саркуз и Шолья – Кама – в Удмуртии, Бирюли – Куркачи – в Татарстане, Краснозаринский – Волжск – в Марий Эл.

Специалисты заменяют рельсошпальную решетку и стрелочные переводы, укладывают бесстыковой путь, проводят глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках полотна.

Ремонтные работы на железнодорожных путях помогают обеспечить и поддерживать высокий уровень безопасности при перевозке пассажиров и грузов, а также увеличивают скорость движения поездов, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru