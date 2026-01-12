Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 13 января на железнодорожных станциях Красноярска стартует цикл публичных январских музыкальных выступлений.

2026-01-12 09:25
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время XX Зимнего суриковского фестиваля искусств, который пройдет в январе, пассажирские станции КрасЖД в Красноярске преобразятся в открытые музыкальные площадки в рамках проекта «Музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам».

Посетители и пассажиры вокзалов Красноярск, Енисей и Злобино снова смогут насладиться хоровой и оркестровой музыкой, исполняемой красноярскими творческими коллективами, включая камерный и духовой оркестры, а также ансамбль народной песни.

Концерты будут проходить с 13 по 23 января 2026 года. На вокзале Красноярска концерты состоятся 13, 16 и 20 января, на вокзале Енисея - 14, 15 и 23 января, а 19 января музыкальная программа ожидает зрителей на вокзале Злобино.

В программе концертов будут представлены произведения русских и зарубежных композиторов, народные песни и романсы, музыка из популярных фильмов и фольклорные композиции.

Все посетители смогут по-новому воспринять знакомые музыкальные произведения и оценить уникальную акустику железнодорожных зданий, которая делает звучание оркестровых мелодий и голосов особенно ярким и неповторимым.

Подробная программа - по ссылке. Вход на все мероприятия бесплатный.

Проект «Музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам» проводится Красноярской железной дорогой в сотрудничестве с управлением культуры Красноярска уже восьмой год подряд. За эти годы концерты на вокзалах стали одним из самых ожидаемых событий Зимнего суриковского фестиваля искусств, сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

