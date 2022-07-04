Дополнительный экскурсионный поезд Воронеж – Копанище будет курсировать по воскресеньям

09:17

В связи с высоким спросом на туристические поездки в Дивногорье (Воронежская область) для удобства пассажиров с 3 июля по 11 сентября 2022 года по воскресеньям назначаются дополнительные рейсы пригородного поезда № 6004/6003:

Воронеж-1 – Копанище отправлением в 09:20, прибытием в 11:45;

Копанище – Воронеж-1 отправлением в 15:52, прибытием в 18:19.

Билеты на поезд можно приобрести в туристско-информационном центре, расположенном на вокзале Воронеж-1.

Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов можно узнать на сайте компании АО «ППК «Черноземье», на информационных стендах билетных касс, по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или через мобильное приложение «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.