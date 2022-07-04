Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Станция Очаково закрывается для продолжения реконструкции

2022-07-04 16:27
Станция Очаково закрывается для продолжения реконструкции
С 10 июля пригородные поезда Киевского направления МЖД будут следовать через станцию Очаково без посадки и высадки пассажиров. Это необходимо для продолжения реконструкции, в том числе для проведения демонтажа временных платформ и завершения строительства новых.

В настоящее время на реконструируемой станции Очаково, которая войдет в состав МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная, возводятся 2 новые платформы островного типа (их готовность составляет 80%), а также мост-конкорс с двумя вестибюлями общей площадью 2500 кв. м – самый крупный объект пассажирской инфраструктуры на Киевском направлении МЖД. Пешеходная часть моста, которая проходит над 9 путями, уже смонтирована, в ней начались отделочные работы. Продолжается строительство двухэтажных вестибюлей, которые будут находиться на противоположных сторонах дороги. Для удобства пассажиров, в том числе маломобильных, все спуски будут оборудованы эскалаторами и лифтами.

В перспективе конкорс обеспечит безопасный проход на платформы, а также переход через железнодорожные пути и свяжет проезд Стройкомбината, улицы Наташи Ковшовой и Пржевальского.

Кроме того, для транзитного прохода на станции действует пешеходный тоннель.

На период работ, которые продлятся до конца года, для удобства пассажиров будут запущены компенсационные автобусы до ст. метро «Аминьевская» БКЛ и «Озерная» Солнцевской линии, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

