Во время новогодних торжеств, с помощью пригородных поездов Калининграда, было транспортировано свыше 193 тысяч человек.

2026-01-13 10:26
С 31 декабря 2025 года до 11 января 2026 года на подмосковных маршрутах Калининградской железнодорожной линии было перевезено свыше 193 тысяч пассажиров, что на 5,8% превышает показатель предыдущего года.

Маршрут «Новогодний экспресс», который следует от Калининграда до Светлогорска через Зеленоградск в праздничные дни, стал особенно популярен среди путешествующих с детьми. Около 10 тысяч местных жителей и гостей региона воспользовались этим маршрутом. Во время поездки для пассажиров была устроена развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, сообщает пресс-служба КЖД.

