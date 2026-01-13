В 2025 году около 40 млн пассажиров отправились в путь с вокзалов и станций Горьковской железнодорожной магистрали.

В 2025 году с терминалов и станций Горьковской железнодорожной линии было отправлено около 40 млн пассажиров, что на 0,7% больше, чем в 2024 году. Среди них 9,2 млн пассажиров были отправлены в дальние поездки (такой же показатель, как в прошлом году), а в пригородных поездках - 30,7 млн (+1%).

Общий пассажиропоток в 2025 году превысил 10,8 млрд пасс.-км (+0,2%), включая почти 9,4 млрд пасс.-км в дальних поездках (такой же показатель, как в 2024 году) и 1,45 млрд пасс.-км в пригородных поездках (+2%).

В декабре 2025 года на Горьковской железной дороге было отправлено около 3 млн пассажиров (+1,1%), из которых 618 тыс. были отправлены в дальние поездки (-3,7%) и около 2,3 млн - в пригородных поездках (+2,5%).

Пассажиропоток в декабре составил 796 млн пасс.-км (такой же показатель, как в 2024 году), включая 690 млн пасс.-км в дальних поездках (-0,6%) и 106 млн пасс.-км в пригородных поездках (+3,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.