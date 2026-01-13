На Октябрьской железнодорожной линии в 2025 году было перевезено 101,8 млн тонн груза.

09:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на Октябрьской железной дороге было перевезено 101,8 млн тонн грузов, что на 0,2% больше по сравнению с предыдущим годом.

Среди перевезенных грузов:

химические и минеральные удобрения – 26,2 млн тонн (+6%);

железная и марганцевая руды – 24,2 млн тонн (+6,1%);

строительные материалы – 22,7 млн тонн (-3,5%);

нефть и нефтепродукты – 10,4 млн тонн (+2%);

лесоматериалы – 2,9 млн тонн (+9,7%);

цветная руда и серное сырье – 243,8 тыс. тонн (+3,5%);

зерновые – 143,3 тыс. тонн (-10,1%).

Тарифный грузооборот в 2025 году достиг 172,5 млрд тонно-км (-3%), а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов – 219 млрд тонно-км (-2,9%).

В декабре 2025 года было перевезено 8,3 млн тонн грузов на территории ОЖД (+1,4%).

Тарифный грузооборот в декабре 2025 года составил около 13,5 млрд тонно-км (-10,1%), а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов – 17,2 млрд тонно-км (-10,4%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.