На Октябрьской железнодорожной линии в 2025 году было перевезено 101,8 млн тонн груза.

2026-01-13 09:45
В 2025 году на Октябрьской железной дороге было перевезено 101,8 млн тонн грузов, что на 0,2% больше по сравнению с предыдущим годом.

Среди перевезенных грузов:

  • химические и минеральные удобрения – 26,2 млн тонн (+6%);
  • железная и марганцевая руды – 24,2 млн тонн (+6,1%);
  • строительные материалы – 22,7 млн тонн (-3,5%);
  • нефть и нефтепродукты – 10,4 млн тонн (+2%);
  • лесоматериалы – 2,9 млн тонн (+9,7%);
  • цветная руда и серное сырье – 243,8 тыс. тонн (+3,5%);
  • зерновые – 143,3 тыс. тонн (-10,1%).

Тарифный грузооборот в 2025 году достиг 172,5 млрд тонно-км (-3%), а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов – 219 млрд тонно-км (-2,9%).

В декабре 2025 года было перевезено 8,3 млн тонн грузов на территории ОЖД (+1,4%).

Тарифный грузооборот в декабре 2025 года составил около 13,5 млрд тонно-км (-10,1%), а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов – 17,2 млрд тонно-км (-10,4%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

