На Октябрьской железнодорожной линии в 2025 году было перевезено 101,8 млн тонн груза.

В 2025 году на Октябрьской железной дороге было перевезено 101,8 млн тонн грузов, что на 0,2% больше по сравнению с предыдущим годом.
Среди перевезенных грузов:
Тарифный грузооборот в 2025 году достиг 172,5 млрд тонно-км (-3%), а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов – 219 млрд тонно-км (-2,9%).
В декабре 2025 года было перевезено 8,3 млн тонн грузов на территории ОЖД (+1,4%).
Тарифный грузооборот в декабре 2025 года составил около 13,5 млрд тонно-км (-10,1%), а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов – 17,2 млрд тонно-км (-10,4%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.