На Московской железнодорожной линии в 2025 году было перевезено 55,5 млн тонн груза.
2026-01-1309:34
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В 2025 году объем грузов, перевезенных по Московской железной дороге, достиг 55,5 млн тонн, что на 15,3% ниже показателя 2024 года.
Среди перевезенных грузов были:
железная и марганцевая руды – 15 млн тонн (-8,8%);
нефть и нефтепродукты – 10,7 млн тонн (-21,8%);
химические и минеральные удобрения – 6,4 млн тонн (+11,4%);
промышленное сырье и формовочные материалы – 2,5 млн тонн (+6,9%);
металлолом – 2,1 млн тонн (-28,1%);
зерно – 2,1 млн тонн (-53,7%);
строительные материалы – 1,9 млн тонн (-13,2%);
химикаты и сода – 1,7 млн тонн (-0,6%);
цемент –1,4 млн тонн (-17,3%);
черные металлы – 1,3 млн тонн (-52,8%).
Грузооборот в 2025 году достиг 87,8 млрд тарифных тонно-км (-12,7% по сравнению с 2024 годом), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 110,8 млрд тонно-км (-9%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.