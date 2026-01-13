На Московской железнодорожной линии в 2025 году было перевезено 55,5 млн тонн груза.

09:34

В 2025 году объем грузов, перевезенных по Московской железной дороге, достиг 55,5 млн тонн, что на 15,3% ниже показателя 2024 года.

Среди перевезенных грузов были:

железная и марганцевая руды – 15 млн тонн (-8,8%);

нефть и нефтепродукты – 10,7 млн тонн (-21,8%);

химические и минеральные удобрения – 6,4 млн тонн (+11,4%);

промышленное сырье и формовочные материалы – 2,5 млн тонн (+6,9%);

металлолом – 2,1 млн тонн (-28,1%);

зерно – 2,1 млн тонн (-53,7%);

строительные материалы – 1,9 млн тонн (-13,2%);

химикаты и сода – 1,7 млн тонн (-0,6%);

цемент –1,4 млн тонн (-17,3%);

черные металлы – 1,3 млн тонн (-52,8%).

Грузооборот в 2025 году достиг 87,8 млрд тарифных тонно-км (-12,7% по сравнению с 2024 годом), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 110,8 млрд тонно-км (-9%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.