Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Московской железнодорожной линии в 2025 году было перевезено 55,5 млн тонн груза.

2026-01-13 09:34
На Московской железнодорожной линии в 2025 году было перевезено 55,5 млн тонн груза.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году объем грузов, перевезенных по Московской железной дороге, достиг 55,5 млн тонн, что на 15,3% ниже показателя 2024 года.

Среди перевезенных грузов были:

  • железная и марганцевая руды – 15 млн тонн (-8,8%);
  • нефть и нефтепродукты – 10,7 млн тонн (-21,8%);
  • химические и минеральные удобрения – 6,4 млн тонн (+11,4%);
  • промышленное сырье и формовочные материалы – 2,5 млн тонн (+6,9%);
  • металлолом – 2,1 млн тонн (-28,1%);
  • зерно – 2,1 млн тонн (-53,7%);
  • строительные материалы – 1,9 млн тонн (-13,2%);
  • химикаты и сода – 1,7 млн тонн (-0,6%);
  • цемент –1,4 млн тонн (-17,3%);
  • черные металлы – 1,3 млн тонн (-52,8%).

Грузооборот в 2025 году достиг 87,8 млрд тарифных тонно-км (-12,7% по сравнению с 2024 годом), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 110,8 млрд тонно-км (-9%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru