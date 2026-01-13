Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году с железнодорожных станций и вокзалов Свердловской области было отправлено 33,8 миллиона пассажиров.

2026-01-13 09:12
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году количество пассажиров, отправленных с вокзалов и станций Свердловской железной дороги, составило 33,8 млн, что на 1,4% превышает показатель 2024 года. Среди них 25,3 млн пассажиров были отправлены в пригородном сообщении (+1,8%), а 8,5 млн в дальнем следовании (+0,3%). Общий пассажирооборот в 2025 году увеличился на 1,1% по сравнению с 2024 годом и достиг 9 млрд пасс.-км.

В декабре 2025 года количество пассажиров, отправленных с вокзалов и станций Свердловской железной дороги, составило 2,5 млн, что соответствует показателю декабря 2024 года. Из них 1,8 млн были отправлены в пригородном сообщении (+1,7%), а 0,7 млн в дальнем следовании (-5,7%). Общий пассажирооборот на Свердловской железной дороге в декабре 2025 года составил 698 млн пасс.-км, что на 2,8% меньше, чем в декабре 2024 года, как сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

