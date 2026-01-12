Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка людей во время новогодних торжеств увеличилась на 1,5%

2026-01-12 17:48
Транспортировка людей во время новогодних торжеств увеличилась на 1,5%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 26 декабря до 11 января 7,4 млн пассажиров воспользовались услугами дальнего следования, что на 1,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За это время было отправлено свыше 9 тыс. пассажирских поездов.

Наиболее популярными направлениями с московских вокзалов стали Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Брянск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Белгород, Минск, Котлас, Калининград.

30 декабря стало самым востребованным днем для начала путешествия, а 8 января - для возвращения. Каждый пятый пассажир в праздничные дни был не старше 18 лет: более 1,3 млн детей были перевезены поездами.

Более 60,7 тыс. человек предпочли путешествовать на туристском поезде, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. Ретропоезд «Рускеальский экспресс» (почти 15 тыс. пассажиров) и поездки в Великий Устюг, на родину Деда Мороза (более 10 тыс. пассажиров) стали наиболее популярными в праздники.

Скоростные поезда «Сапсан» за указанный период перевезли около 254 тыс. человек, что на 3% больше, чем годом ранее.

Количество пассажиров, выбравших двухэтажные поезда, увеличилось на 6%.

