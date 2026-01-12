Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время новогодних каникул ретропоезд, следующий из Владимира в Гусь-Хрустальный, перевозил более 1000 пассажиров.

2026-01-12 13:51
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время новогодних праздников, ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий между Владимиром и Гусь-Хрустальным, перевез более 1 тысячи пассажиров. Последний рейс состоялся 11 января 2026 года, в общей сложности было совершено 9 рейсов.

Проект был осуществлен Горьковской железной дорогой в партнерстве с АО «ВВППК» и правительством Владимирской области.

Ретропоезд возглавляет старинный паровоз серии Л, а его вагоны оснащены современными удобствами, включая кондиционеры, автоматические сдвижные двери с сенсорным управлением, биотуалеты, регулируемые подножки и индивидуальные розетки для зарядки мобильных устройств.

В рамках новогоднего тура пассажиры посетили Историко-художественный музей, Музей граненого стакана, экспозицию «Династия Мальцовых», приняли участие в мастер-классе по декорированию тарелки и совершили пешеходную экскурсию по Гусь-Хрустальному.

Информацию о расписании туристских поездов пригородного сообщения можно найти на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

